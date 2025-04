São Paulo: como chega o Libertad, adversário do time na Libertadores

O São Paulo enfrenta o Libertad pela terceira rodada da Copa Libertadores nesta quarta-feira (23), em Assunção, no Paraguai.

A situação da equipe comandada por Luis Zubeldía é relativamente tranquila, já que os dois primeiros colocados avançam para o mata-mata, e o São Paulo tem boa vantagem sobre os demais concorrentes, com exceção justamente do Libertad, líder com seis pontos e duas vitórias no campeonato.

Se vencer fora de casa nesta rodada, o São Paulo assume a liderança e ganha fôlego para administrar a reta final da fase de grupos com mais tranquilidade - o que alivia também o lado e a pressão de Luis Zubeldía. Para entender os cenários e a situação do Libertad, o Lance! conversou com o jornalista Tonhão Strini, que acompanha o futebol paraguaio.

Pontos fortes e fracos do Libertad

Strini explicou que o Libertad, atualmente, é visto como o melhor time do Paraguai. Desde que o ídolo Sergio Aquino assumiu o comando técnico em novembro de 2024, o Libertad conquistou 17 vitórias em 24 partidas, lidera o Apertura do Campeonato Paraguaio e sofreu apenas duas derrotas — a mais recente justamente no último fim de semana, contra o Guaraní.

O elenco também é visto como um time com experiência. O plantel conta com jogadores extremamente experientes, como o goleiro Martín Silva, o defensor Martín Cáceres e os atacantes Roque Santa Cruz e Óscar Cardozo, que se revezam na função de centroavante titular.

A base sólida da equipe estaria no meio-campo, com destaque para Lorenzo Melgarejo, que é o artilheiro da temporada com sete gols, também com os destaques de Álex Campuzano, Iván Franco e Ángel Cardozo Lucena.

Retrospecto do Libertad chama atenção

Como dito, o Libertad quase não perdeu neste ano. A Libertadores também é encarada pelo clube como uma das prioridades na temporada, e se vencer, garante a vaga antecipada para as oitavas de final - o que pode dar um desafio a mais para o Tricolor. O jogo será às 21h30 (de Brasília).