Calleri, Arboleda e mais: veja a situação dos lesionados do São Paulo

O São Paulo atualizou a situação de alguns lesionados. O Tricolor embarcou para o jogo contra o Libertad, que acontece em Assunção, nesta quarta-feira (23).

continua após a publicidade

O clube divulgou a data da cirurgia do Calleri. O argentino irá operar o ligamento cruzado anterior do joelho amanhã. Nos últimos dias, o centroavante seguiu com tratamentos na parte interna do CT da Barra Funda.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Arboleda, que era visto como dúvida, é desfalque certo. O zaguero lida com uma sobrecarga muscular na coxa esquerda. Outra novidade na lista dos desfalques, desde o jogo contra o Santos, é Henrique Carmo. Cria de Cotia e que começou a ser relacionado recentemente entre os profissionais, trata uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo.

continua após a publicidade

➡️São Paulo finaliza preparação para enfrentar o Libertad; veja provável escalação

Luiz Gustavo lidou com um tromboembolismo pulmonar e ainda não deve voltar a treinar. O volante trabalha com um protocolo de recuperação, mas tem visitado os companheiros no CT da Barra Funda, mesmo sem previsão de voltar a treinar.

Oscar e Pablo Maia fazem trabalhos na parte interna. Lucas Moura segue fora, mas com acompanhamento da fisioterapia no gramado.

Lucas Moura trabalha com a fisioterapia no gramado (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Próximos jogos do São Paulo

As próximas duas partidas do Tricolor serão fora de casa. Na quarta-feira (23), às 21h30, a equipe enfrenta o Libertad-PAR, no Estádio Tigo La Huerta, pela fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto é decisivo na briga por uma vaga nas oitavas de final. Atualmente, o São Paulo ocupa a segunda colocação do Grupo D, atrás justamente do adversário paraguaio.

continua após a publicidade

No sábado, o Tricolor volta a campo para encarar o Ceará, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela sequência do Brasileirão. Na tabela, o São Paulo aparece na 10ª colocação, com sete pontos conquistados.