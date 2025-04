Libertad x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Libertadores

Ficha do jogo SAO LIB 3º rodada Copa Libertadores Data e Hora Quarta-feira, 23 de abril, às 21h30 Local Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai Árbitro Cristian Garay (CHI) Assistentes Jose Retamal (CHI) e Alan Sandoval (CHI) Onde assistir

São Paulo e Libertad se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai.

O Libertad tem concentrado seus esforços na competição continental e lidera o Grupo D com duas vitórias. No Campeonato Paraguaio (Apertura), o time também vem de bom resultado: venceu o Guarani-PAR por 3 a 1 na rodada mais recente.

Do outro lado, o São Paulo chega embalado pela sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, conquistada no clássico contra o Santos. Na Libertadores, o Tricolor vem de um empate por 2 a 2 com o Alianza Lima, fora de casa.

✅ FICHA TÉCNICA

LIBERTAD X SÃO PAULO

3ª RODADA – COPA LIBERTADORES

📆 Data e horário: Quarta-feira, 22 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai.

📺 Onde assistir: TV Globo, ESPN e Disney+

(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LIBERTAD (Técnico: Sergio Aquino)

Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Thomas Gutiérrez e Néstor Giménez; Ángel Lucena, Hernesto Caballero e Iván Franco; Marcelo Fernández, Lorenzo Melgarejo e Roque Santa Cruz (Óscar Cardoso).

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael, Cédric Soares, Ruan Tressoldi (Ferraresi), Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva.