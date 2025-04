São Paulo finaliza preparação para enfrentar o Libertad; veja provável escalação

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Libertad. O jogo acontece nesta quarta-feira (23), às 21h30, em Assunção, no Paraguai, pela terceira rodada da Copa Libertadores. O elenco treinou na manhã desta terça-feira (22) e embarca em voo fretado para o palco da partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O jogo começou com um aquecimento, e depois, Luis Zubeldía separou um grupo de jogadores para um trabalho tático posicional e de bolas paradas. Em uma atividade no gramado, os demais atletas participaram de um trabalho de posse de bola seguido de uma sequência de jogos em espaço reduzido.

Luiz Gustavo ainda não pode voltar a treinar, mas marcou presença no CT da Barra Funda acompanhando as atividades e visitando os companheiros. O meia-atacante Lucas, em recuperação de trauma no joelho direito, foi ao gramado para dar sequência aos trabalhos com a fisioterapia e também não viaja com o elenco.

continua após a publicidade

O zagueiro Arboleda (sobrecarga muscular na coxa esquerda), o volante Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito), o meia Oscar (lesão na região posterior da coxa esquerda) e o atacante Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) também não serão opções para a partida. O grupo fez trabalhos na parte interna do CT e devem seguir com o protocolo de tratamento.

(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Veja provável escalação

O São Paulo deve manter uma formação parecida com a vista no clássico. Sem Arboleda, a zaga surge como maior dúvida. André Silva e Ferreira são os mais cotados para o setor ofensivo. Uma possível escalação conta com Rafael, Cédric Soares, Ruan Tressoldi (Ferraresi), Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva.