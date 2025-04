São Paulo busca acordo estratégico com time da Europa por Marcos Antônio

O São Paulo estuda as condições de Marcos Antônio para contar com o jogador em definitivo. O meia está emprestado até o dia 30 de junho, mas vem ganhando espaço devido aos desfalques de Pablo Maia e Luiz Gustavo, que ainda não tem previsão de retorno.

Marcos Antônio pertence à Lazio. A intenção do Tricolor é chegar a um acordo que seja interessante para ambos os lados. O Lance! apurou que as conversas estão avançando, mas ainda não houve um consenso entre as partes.

A situação é a seguinte: Marcos tem um valor fixado em contrato, que gira em torno de R$ 25,5 milhões, com possibilidade de parcelamento. Do outro lado, o São Paulo considera mais viável prorrogar o empréstimo até o fim do ano, visando o alívio no fluxo de caixa.

O acordo com a Lazio prevê o pagamento em até três parcelas anuais, sendo a primeira no ato da compra. Uma possibilidade em análise é o São Paulo negociar o adiamento do início desse pagamento.

Contrato de Marcos Antônio tem cláusula que obriga compra

Além do valor fixado, conta com uma cláusula que torna a compra obrigatória em caso de uma meta de 50% dos jogos com 45 minutos batida. Com a situação que o time vive no departamento médico, é possível que ela seja acionada.

