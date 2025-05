Ruan Tressoldi vira peça-chave na defesa do São Paulo e números chamam atenção

Ruan Tressoldi tem chamado atenção nos últimos jogos do São Paulo. Em fase decisiva da temporada, o zagueiro vem ganhando destaque como peça importante na defesa do time.

continua após a publicidade

Contratado na última temporada, o zagueiro tem acumulado atuações consistentes e confiáveis, especialmente na Libertadores, competição no qual seus dados reforçam o valor que passou a ter dentro do elenco.

O defensor participou das quatro partidas disputadas pelo Tricolor na competição até o momento. O time é líder do grupo D e tem sua classificação quase encaminhada. Os números de Ruan chamam atenção.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Nas duas ocasiões em que começou como titular, o time venceu sem ser vazado, o que reforça a percepção de maior segurança defensiva com sua presença desde o início. No total, com Ruan em campo, o São Paulo sofreu apenas dois gols na Libertadores.

Segundo levantamento do Sofascore, Ruan lidera o São Paulo em número de cortes na Libertadores, somando 24 ao todo — média de 6 por partida. Também se destaca nos confrontos pelo alto, com 11 duelos aéreos vencidos, o melhor desempenho do elenco nesse aspecto.

continua após a publicidade

➡️São Paulo estuda futuro de Lucas Ferreira, alvo de time da Série A

Entre os zagueiros do Tricolor na competição, Tressoldi apresenta a maior média de cortes por jogo (6,0) e figura entre os primeiros colocados em duelos aéreos ganhos (2,8), ficando atrás apenas de Arboleda, que tem média de 3,0. Além disso, registra um dos menores índices de dribles sofridos entre os defensores, com apenas 0,3 por partida.

Ruan tem acumulado bons números na Libertadores (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo consolida defesa e vive boa fase na posição

Vivendo seu melhor momento na temporada, o São Paulo chega para o clássico contra o Palmeiras, neste domingo, às 17h30, na Arena Barueri, com uma invencibilidade de 12 partidas, sendo cinco vitórias e sete empates. Desde a derrota para o próprio rival alviverde, na semifinal do Campeonato Paulista, o Tricolor não perdeu mais e viu sua defesa se transformar em um dos pilares da equipe comandada por Luis Zubeldía.

Ao todo, o São Paulo já disputou 26 jogos nesta temporada e sofreu apenas 22 gols, média inferior a um por partida. Os números são reforçados por 7,5 interceptações por jogo e 3,3 posses ganhas no último terço, índices que demonstram o equilíbrio entre solidez defensiva e pressão no campo adversário.