São Paulo atualiza situação de Pablo Maia e Lucas Moura

O São Paulo atualizou os quadros de Pablo Maia e Lucas Moura. No treino deste sábado (12), os dois jogadores correram no gramado e demonstraram sinais de evolução em seus tratamentos.

A dupla estava fazendo trabalhos na parte interna do CT da Barra Funda, na academia e na piscina. A corrida, que teve o acompanhamento dos profissionais da equipe médica do time, foi a principal novidade de hoje. Lucas se recupera de um trauma no joelho e Pablo Maia de uma cirurgia no tornozelo.

Lucas Moura pretende retornar em até duas semanas. A expectativa do São Paulo é ter o jogador para o confronto contra o Libertad, no dia 23 de maio, pela Copa Libertadores.

Oscar e Arboleda ainda seguem sem ir ao gramado. Oscar ainda não tem prazo de retorno com uma lesão na coxa, enquanto o equatoriano lida com uma sobrecarga muscular e deve desfalcar contra o Cruzeiro neste domingo (13).

(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Veja provável escalação do São Paulo

O São Paulo enfrenta o Cruzeiro neste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis. Um provável time do Tricolor é formado por Rafael, Ferraresi, Sabino, Alan Franco, Enzo Diaz; Alisson, Marcos Antônio; Cédric; Luciano, Ferreira e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.