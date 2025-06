São Paulo e Live Nation renovam parceria para shows no Morumbis; veja detalhes

São Paulo e Live Nation renovaram as parcerias dos shows no Morumbis até 2031. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, dia 26 de junho.

O acordo foi renovado com a intenção de otimizar o calendário de shows e jogos no estádio do Tricolor. Entre um dos pontos citados nesta parceria será a nova forma de montar os palcos para os eventos.

Agora, os palcos começarão a serem montados na parte de trás dos gols. Assim, será possível realizar os shows e os jogos sem ter que desmontar as áreas dos assentos. Isso começará a ser aplicado no próximo show que o Morumbis receberá, contra o Imagine Dragons, no dia 31 de outubro.

Como parte do acordo, a Live Nation irá financiar a construção de túneis permanentes ligando a área dos anéis de circulação ao gramado, que conectará as áreas comuns e VIPs nos concertos. Isso ajudará com o fluxo de pessoas e com a redução do tempo de montagem, o que minimiza o impacto no calendário do futebol.

Julio Casares, presidente do São Paulo, falou sobre a renovação da parceria e as novidades. Vale relembrar que, financeiramente, os shows que acontecem no Morumbis impactam o orçamento do Tricolor também.

- O Morumbis é um estádio historicamente associado a grandes eventos. A parceria com a Live Nation está em consonância com a relevância internacional do São Paulo, trazendo para nossa casa apresentações de artistas com alcance global. E, o mais importante, tudo isso sem comprometer a realização de jogos importantes em nossa casa - disse o presidente.

São Paulo lucra valores milionários com shows no Morumbis

O São Paulo arrecadou valores altos com os shows que aconteceram no Morumbis até o momento. O Morumbis recebeu dois shows da banda sul-coreana Stray Kids em abril. O Lance! apurou que o São Paulo lucrou cerca de R$ 5,5 milhões com os dois dias de evento.

Em fevereiro, o Tricolor já havia arrecadado R$ 3 milhões com as apresentações da cantora Shakira. Pelo acordo, o São Paulo tem participação direta em ações de marketing ligadas aos shows, o que garante ao clube uma fonte de receita.