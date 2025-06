O futuro de Ruan no São Paulo segue indefinido. O empréstimo do zagueiro ao Tricolor vai até o dia 30 deste mês, e o clube paulista busca alternativas para renovar o vínculo. O Lance! apurou que enquanto a situação não se resolve, Ruan não tem se apresentado no CT da Barra Funda.

O elenco se reapresentou oficialmente nesta quinta-feira, 26 de junho. Alguns atletas lesionados, como Lucas Moura e Oscar, estiveram no CT desde o início da semana. Também lesionado, Ruan deve passar por uma artroscopia no joelho direito. Sua última partida foi em 20 de maio, na vitória do São Paulo sobre o Náutico por 2 a 1, pela Copa do Brasil. O jogador não esteve no Reffis nos últimos dias também.

A reportagem apurou que as negociações entre São Paulo e Sassuolo seguem em andamento, mas ainda sem um desfecho. O clube italiano, inicialmente, só aceita estender o empréstimo com cláusula de compra obrigatória ao fim do contrato, condição que não interessa ao Tricolor, especialmente por conta das questões financeiras que enfrenta.

As tratativas entre as partes estagnaram nos últimos dias, diante da dificuldade em chegar a um acordo.

Ruan não tem se apresentado no CT da Barra Funda (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que pode acontecer com Ruan?

Se os times não chegarem a um acordo, Ruan deve retornar ao clube italiano e não será mais opção para o Tricolor no retorno aos jogos após a pausa do Mundial de Clubes.

O jogador tinha boa aprovação por parte do Tricolor. Mesmo que ainda não tenha buscado ninguém no mercado, pode existir um mundo em que isso seja opção para o time, ainda mais pensando em sequência. Arboleda, Alan Franco, Nahuel Ferraresi e Sabino são os zagueiros do São Paulo disponíveis no momento.