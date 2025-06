Reapresentação do São Paulo tem testes físicos e primeiro dia de Crespo no comando

O São Paulo voltou a se apresentar nesta quinta-feira, 26 de junho. A reapresentação marcou o primeiro dia de Hernán Crespo neste seu retorno. O Lance! apurou alguns detalhes sobre estes primeiros passos do técnico tricolor.

continua após a publicidade

Por enquanto, o time não fez trabalhos físicos e com bola em campo. O dia foi inteiramente dedicado a avaliações físicas e conversas com Crespo e sua comissão.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Marcos Antonio e Oscar se reapresentaram na segunda-feira, dia 23, junto com o Dinenno, para trabalhar com a preparação física. No dia anterior, fizeram um trabalho coletivo. Lucas Moura e Ferreirinha ainda estão com a fisioterapia.

continua após a publicidade

Quanto ao restante do elenco, o elenco foi dividido em três grupos, que se intercalaram em estações de testes e exercícios de força. Os goleiros do elenco foram ao gramado e fizeram trabalhos específicos.

➡️Vitória do Sub-20 do São Paulo tem presença de comissão de Crespo e gol de Ryan Francisco

São Paulo ainda não fez trabalhos com bola (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo volta a pensar nas competições

O São Paulo voltará com os trabalhos no CT da Barra Funda após um recesso de quase duas semanas. O Tricolor, por sua vez, volta a campo somente após a pausa do Mundial, que termina no dia 12 de julho.

continua após a publicidade

Crespo fará sua estreia oficial pela equipe contra o Flamengo no Maracanã, emendando mais um confronto fora de casa diante do RB Bragantino, mais um clube que briga no G4 do Brasileirão.