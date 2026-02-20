O São Paulo anunciou a renovação de contrato com Luciano até 2028. O Tricolor divulgou também que existem metas estipuladas para uma prorrogação automática até 31 de dezembro de 2029. O vínculo anterior do jogador de 32 anos se encerraria ao fim deste ano.

A partir da metade deste ano, o camisa 10 já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. Desde 2025, o atacante vinha sendo sondado por clubes do exterior. Em 2023, recebeu uma proposta considerada muito alta do Damac FC, recusada pelo próprio jogador. Na ocasião, alegou o desejo de disputar a final da Copa do Brasil, competição da qual se sagrou campeão posteriormente.

O Tricolor tinha conversas sobre desde as últimas semanas. Faltando somente detalhes e a oficialização, o time fez o anúncio nesta sexta-feira, dia 20 de fevereiro. Rui Costa, executivo de futebol, e o próprio Luciano falaram sobre.

- O que me deixa mais feliz é ouvir que o Luciano é intenso como um torcedor dentro do campo, que o Luciano representa o sentimento dos são-paulinos. Vivi momentos que vão ficar pra sempre na memória, na minha e da minha família, e quero continuar escrevendo essa história - disse o camisa 10.

- A renovação do Luciano foi referendada por ele próprio, no dia a dia. Dentro de campo, com números representativos, e fora dele, com uma posição de liderança cada vez mais acentuada dentro do nosso grupo. Ter jogadores com esse grau de identificação com o torcedor é algo que consideramos preponderante - completou Rui.

Hoje, o atacante soma 330 jogos e 105 gols pelo clube. Ele é o 18º maior goleador da história do São Paulo, sendo o terceiro maior deste século, atrás de Luis Fabiano (212 gols) e Rogério Ceni (112 gols).

Veja o anúncio feito pelo São Paulo