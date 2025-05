Às vésperas de jogo pela Libertadores, São Paulo vive preocupação com Lucas Moura

Lucas Moura é desfalque confirmado no São Paulo para o duelo contra o Libertad, marcado para esta quarta-feira (14), pela Libertadores. O jogador sofreu um trauma no joelho direito e ainda passará por exames para avaliar a gravidade da nova lesão.

O meia também ficou de fora do clássico contra o Palmeiras, no fim de semana, por uma precaução relacionada ao gramado sintético da Arena Barueri.

Lucas havia retornado recentemente após se recuperar de um problema semelhante no mesmo joelho, que o afastou dos gramados por sete semanas. Na ocasião, se machucou justamente contra o rival, na semifinal do Campeonato Paulista.

Ele perdeu dez partidas do São Paulo na temporada. Em seu retorno, na última semana, somou 60 minutos em campo nos jogos contra o Fortaleza e Alianza Lima, do Peru.

Agora, enfrenta mais um trauma no local e preocupa novamente o departamento médico do clube. Não é possível cravar novos prazos, mas é certo que não enfrenta o Libertad. A tendência é que o São Paulo siga atualizando o seu quadro.

Zubeldía falou sobre Lucas Moura no último jogo

No último domingo, dia 11 de maio, Zubeldía falou sobre Lucas Moura. Como dito, Lucas não foi relacionado para o clássico contra o Palmeiras. O técnico havia se adiantando, ainda sem esta discussão sobre o novo trauma, e havia deixado o futuro do atleta para os próximos jogos em aberto, pensando na questão física.

— Não sei se vai ser titular, temos de pensar no jogo. Ao respeito do que aconteceu, ele falou comigo, está num processo de recuperação do joelho, essa lesão foi num gramado sintético, ele não teve boa experiência no gramado. Falou comigo, para jogar 10, 15, 30 minutos neste processo de estar bem, é correr riscos. Chamamos o departamento médico, a última coisa que queríamos era uma nova lesão no sintético. É algo a controlar nessa parte. Se vai jogar contra Libertad, vamos analisar a equipe - afirmou o argentino.