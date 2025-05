O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Libertad na quarta-feira (14). Wendell, que ficou fora do treino de segunda-feira, foi novidade. Recuperado após um choque na face, participou normalmente das atividades e tem chances de ser relacionado, segundo apurou o Lance!.

Por outro lado, o Tricolor não contará com Lucas Moura. O meia sentiu dores no joelho direito durante o treinamento e foi encaminhado para o REFFIS Plus.

Na atividade desta terça-feira (13), Zubeldía aplicou um trabalho tático posicional e de bolas paradas, além de fazer os últimos ajustes na equipe. No gramado ao lado, uma outra parte do elenco realizava um jogo em espaço reduzido, além de trabalhos de fundamentos técnicos.

O Tricolor encara o Libertad às 21h30 (de Brasília). Se vencer, se classifica para a próxima etapa com duas rodadas de antecedência.

Elenco encerrou preparação antes de jogo contra o Libertad (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Veja provável escalação do São Paulo

O São Paulo pode ir a campo com uma formação composta por Rafael; Ferraresi, Ruan (Arboleda), Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Alisson, Marcos Antônio (Pablo Maia) e Matheus Alves; Ferreira, Cédric Soares e André Silva.