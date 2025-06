São Paulo anuncia uniforme de manga longa; veja os valores

O São Paulo anunciou, por meio das redes sociais, o início das vendas das camisas de manga longa da coleção 2025. Assim como os uniformes de jogo, o modelo presta homenagem aos 20 anos da conquista do tricampeonato mundial, alcançado em 2005.

As peças estão disponíveis na São Store, loja oficial do clube, e também nos canais da New Balance, fornecedora de material esportivo do Tricolor. O valor é de R$ 369,99.

Sem a opção de manga longa, a camisa na versão "jogador" será comercializada por R$ 499,99, exclusivamente no modelo masculino. Já a versão "torcedor" custa R$ 349,99 nos modelos masculino e feminino, e R$ 329,99 na versão juvenil.

Novo uniforme do São Paulo manga longa (Foto: Divulgação)

Detalhes da nova camisa do São Paulo

Na parte de trás da camisa, há uma referência especial ao minuto 26:03, impresso na parte interna da gola — simbolizando o momento exato do gol marcado pelo volante Mineiro, que garantiu a vitória do Tricolor na final contra o Liverpool, em 2005.

Outro destaque está na base da camisa, com uma etiqueta que traz a frase: “Um é pouco, dois é bom, três só o São Paulo” — reforçando o feito histórico do clube, único brasileiro a conquistar três títulos do Mundial de Clubes: o primeiro em 1992, o bicampeonato em 1993 e o tricampeonato em 2005.

Na parte interna do escudo, há ainda uma inscrição em japonês com um trecho do hino são-paulino, reforçando a conexão com o país-sede da conquista de 2005.

Eduardo Toni, diretor-executivo de Marketing do São Paulo, destacou que o novo uniforme possui um padrão tecnológico atualizado, que alia desempenho à identidade visual e ao conceito histórico que a peça representa.

— Ficamos muito satisfeitos com o resultado final do desenvolvimento desta nova camisa, que prima pela atenção aos detalhes. Ela alia a tecnologia de ponta que permite aos atletas uma performance máxima à tradição vencedora do Tricolor, simbolizada neste ano pela homenagem aos 20 anos do Mundial de 2005. Temos convicção de que ela será abraçada e aprovada pela torcida — afirma.