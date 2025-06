São Paulo enfrenta dificuldades ofensivas em fase irregular no Brasileirão

O São Paulo enfrenta um momento de tropeços no Campeonato Brasileiro. Após 11 rodadas, a equipe soma apenas 12 pontos, com duas vitórias, seis empates e três derrotas. Um dos fatores que podem explicar esse desempenho está no setor ofensivo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O setor ofensivo do São Paulo tem mostrado desempenho abaixo do esperado no Brasileirão, com números que ajudam a explicar a fase irregular da equipe. Com apenas 9 gols marcados até aqui, o time tem média inferior a um gol por partida. A baixa eficiência também aparece nas finalizações: das 134 tentativas, apenas 38 foram no alvo, o que representa uma pontaria de 28%.

Em relação à pontaria, o São Paulo tem o quinto pior índice do Brasileirão, à frente apenas de Santos, Juventude, Corinthians e Bahia. No número de gols marcados, o Tricolor possui o quarto pior ataque da competição, superando apenas Sport, Juventude e Santos.

continua após a publicidade

A dificuldade para balançar as redes é reforçada pelos indicadores de aproveitamento. O São Paulo converteu apenas 8 das 20 grandes chances criadas, um aproveitamento de 40%. Em média, a equipe precisa de 14,9 finalizações para marcar um gol e realiza 49,4 toques na bola antes de conseguir uma finalização, o que evidencia uma construção ofensiva pouco objetiva. Os números são do Sofascore.

➡️Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Setor ofensivo do São Paulo no Brasileirão:

9 gols 8/20 grandes chances convertidas (40%) 134 finalizações (38 no gol) 28% pontaria nas finalizações 14.9 finalizações para marcar gol 49.4 toques para finalizar

Número de gols na competição:

Flamengo 24 Cruzeiro 17 Mirassol 17 Fluminense 15 Botafogo 14 Red Bull Bragantino 14 Ceará 13 Corinthians 12 Palmeiras 12 Internacional 12 Vasco da Gama 11 Atlético Mineiro 11 Grêmio 11 Bahia 11 Fortaleza 10 Vitória 10 São Paulo 9 Santos 8 Juventude 8 Sport Recife 5

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Sequência do São Paulo

O São Paulo terá pelo menos mais três dias para se afastar da zona de perigo no Campeonato Brasileiro. No dia 12 de junho, data que marca o fim da Data Fifa e antecede a pausa para o Mundial de Clubes, o Tricolor enfrenta o Vasco pela 12ª rodada da competição.

continua após a publicidade

Os cariocas disputam os playoffs da Sul-Americana antes do duelo com o Tricolor e figuram como concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. Uma nova derrota pode aumentar a pressão sobre o São Paulo, que corre o risco de entrar na zona de rebaixamento durante a paralisação, a depender dos demais resultados da rodada. Atualmente, o time comandado por Zubeldía está na 13ª colocação, com 12 pontos.

Caso seja derrotado pelo Vasco, o São Paulo pode começar a se preocupar com a sequência. Após a pausa para o Mundial, o time encara uma série de compromissos difíceis. Pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta Flamengo (12/07), Bragantino (16/07), Corinthians (19/07), Juventude (23/07) e Fluminense (26/07).

Além disso, o Tricolor terá o Athletico-PR nas oitavas de final da Copa do Brasil e ainda se prepara para a decisão das oitavas da Libertadores, contra o Atlético Nacional, em agosto.