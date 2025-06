Zubeldía vai sair? Técnico do São Paulo pode tomar decisão

Luis Zubeldía pode deixar o cargo de técnico do São Paulo. O Lance! apurou que a saída do treinador deve ser discutida ainda no começo desta semana.

A situação é a seguinte: por parte da diretoria, existia uma noção que Zubeldía não seria demitido. O Lance! conversou com pessoas próximas ao treinador que confirmaram que, de fato, existe uma pressão reconhecida por parte do argentino.

Existe, então, a possibilidade de um pedido de demissão partir pelo próprio técnico. Isso facilitaria alguns processos. Caso Zubeldía peça demissão, o São Paulo pode ter um alívio quanto a multa rescisória, que gira em torno dos R$ 3 milhões, que pode ser negociada ou até mesmo zerada, dependendo do acordo. A intenção é ter uma rescisão que seja amigável para ambas as partes.

Existe chance da decisão ser sacramentada nesta segunda-feira (16). Se acontecer, o São Paulo irá correr contra o tempo para assinar com um novo treinador o mais rápido possível. O elenco está de recesso até o dia 26 de junho, e o ideal seria ter um comandante antes do fim da pausa que acontece em decorrência ao Mundial de Clubes. Fontes afirmaram que uma saída é praticamente certa.

Torcida pressionou saída de Zubeldía

Luis Zubeldía estava sob forte pressão por parte da torcida tricolor. O clima ficou mais tenso após a derrota contra o Vasco, por 3 a 1, na última rodada do Brasileirão.

Durante o jogo, o elenco foi vaiado diversas vezes e alvo de protestos com músicas pedindo "mais respeito com a camisa tricolor". Após o apito final, durante a coletiva de imprensa, Zubeldía assumiu a culpa pela fase do time, que está com três derrotas consecutivas no Brasileirão. Pelo lado dos atletas, existe uma boa relação, mas o argentino entenderia que o clima já não estaria bom para seguir trabalhando.