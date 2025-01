Mercado da Bola: Rodrigo Nestor chora ao se despedir do São Paulo; veja

Rodrigo Nestor utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira, 8, para se despedir do São Paulo. Em mais uma transação no mercado da Bola, Nestor, que está prestes a ser anunciado pelo Bahia, expressou em um vídeo emocionante o orgulho por sua trajetória em Cotia, mas demonstrou tristeza por deixar o clube que o formou.

— Não sei se eu estou pronto, não. É muita emoção ver essa trajetória da forma que foi. Muito triste ter que ir, ter que sair. São ciclos, e esses ciclos se encerram mesmo que por um momento — disse o meia no vídeo postado.

O auge de sua trajetória pelo São Paulo ocorreu em 2023, quando marcou o gol decisivo na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, garantindo o título inédito e conquistando o carinho da torcida.

— É um vínculo que eu tenho com o São Paulo e com a torcida. Desde quando eu era jovem, quando eu cheguei em Cotia, né? Aprendendo a amar mais ainda o clube, a torcida. E quando você sobe para o profissional, você espera que as coisas aconteçam rapidamente. No meu caso demorou um pouco. Fui adorado, depois criticado, adorado, criticado. Acho que o que fica foi que eu não desisti. E muito menos não diminuiu o sentimento que eu tenho pela torcida. Vão estar sempre guardados no meu coração, o momento mais feliz da minha vida até agora eu vivi ao lado deles, dentro do Morumbi. Longe do São Paulo, mas com eles guardado aqui no meu coração, num lugar especial, um cantinho especial, que é de merecimento deles.

O acordo entre São Paulo e Bahia envolve o empréstimo de Nestor por uma temporada. O clube baiano vai pagar 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 9,4 milhões) para contar com o atleta. O contrato também inclui uma cláusula de opção de compra, condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas durante o período de empréstimo.

Aos 24 anos, Nestor reencontra o técnico Rogério Ceni no Bahia, com quem viveu um bom momento no São Paulo. Após desembarcar em Salvador na última segunda-feira, o jogador passou por exames médicos e deve ser anunciado oficialmente em breve.

Revelado pelas categorias de base em Cotia, Rodrigo Nestor teve um desempenho discreto na última temporada. O meia, que começou 2024 se recuperando de uma lesão no joelho, participou de 38 partidas, mas foi titular em apenas 13 delas, com um gol e duas assistências. No total, Nestor vestiu a camisa tricolor em 219 jogos, balançando as redes 12 vezes e contribuindo com 26 assistências.

— Um menino magro, sem muita força física, escreveu história. Quantos assim não tem lá em Cotia? Só gratidão a esse clube enorme. Minha história com o São Paulo nesse momento deu uma parada, mas quem sabe eu não volto. Vamos ver o que o futuro espera — finalizou o jogador.