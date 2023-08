Nesta semana, o São Paulo recebeu uma proposta no valor de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões na cotação atual) por Welington, revelado em Cotia. Entretanto, o Tricolor não pretende seguir em frente com o negócio. Mas não é de agora que as Crias de Cotia despertam atenção no mercado.