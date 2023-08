O Fla entendeu isso como uma retaliação da CBF, por não ter votado no candidato indicado pela entidade na votação para o novo presidente do Clube dos 13. Fábio Koff, o eleito, Fábio Koff, manifestou interesse em dividir o prêmio. No dia 21 de fevereiro de 2011, a CBF reconheceu também o Flamengo como campeão brasileiro de 1987 e no dia seguinte, a justiça determinou que o São Paulo teria 24 horas para devolver a taça para a Caixa Econômica Federal. O tricolor paulista revogou a decisão, mas acabou devolvendo o prêmio apenas em março, após longa briga judicial.