Na noite de sexta-feira (27), foi encerrada a nova votação do balanço orçamentário do São Paulo. A primeira foi cancelada após a apresentação de erros técnicos: uma votação que era para ser aberta foi feita de forma secreta. Porém, se na primeira havia sido reprovado, na segunda ocasião não foi diferente.

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Foram 210 votos contrários aos números apresentados, 24 favoráveis e três abstenções. O Lance! buscou entender o que ter um balanço reprovado pode significar.

Basicamente, quando um balanço reprova, ele não tem credibilidade nenhuma - o que pode influenciar, por exemplo, a relação do clube com marcas e eventuais patrocínios.

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Um dos quesitos que gerou a reprovação do balanço foi a atestação de 7 milhões de reais sacados das contas do clube sem justificativas, além de alguns informes referentes ao corporativo do clube. Isso pode impactar o futuro de Casares.

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Casares tem futuro posto em xeque dentro do Tricolor (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Como reprovação do balanço pode afetar futuro de Casares no São Paulo

Alguns conselheiros do São Paulo irão protocolar uma representação pedindo a exclusão de Julio Casares do clube. O argumento será embasado após as reprovações do balanço orçamentário.

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O balanço foi reprovado após maioria do CD votar. Ele será publicado com a indicação de reprovação, o que compromete diretamente sua credibilidade. Além disso, o entendimento é que isso enfraqueceria o principal argumento de defesa de Julio Casares em relação à acusação de gestão temerária e abriria caminho para a apresentação de um pedido formal de expulsão do clube.

O processo seria parecido com o que acontece com Mara Casares e Douglas após as polêmicas envolvendo vendas ilegais de camarotes no Morumbis.