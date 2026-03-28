Entenda como Roger Machado planeja mudar esquema tático do São Paulo
Tricolor volta a jogar contra o Internacional na próxima quarta
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Roger Machado está aproveitando a Data Fifa e a semana livre de jogos para dar sequência a sua preparação e adaptações no São Paulo. No dia 1º de abril, o Tricolor encara o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Neste jogo, portanto, algumas mudanças táticas podem ser esperadas, em um time com "mais cara" de Roger. O Lance! explica o que pode ser esperado.
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Entrada de um ponta
Roger Machado estuda a entrada de um ponta, com uma característica mais de velocidade. A ideia é ter um jogador que consiga ampliar os corredores. Isto é, ter um jogador que consiga esticar a linha defensiva adversária e cria mais espaços por dentro para meias e atacantes.
Sem Lucca, que não foi liberado pela CBF e está convocado com a Seleção Sub-20, Ferreirinha seria uma opção.
4-3-2-1
Tendo em vista a tendência citada anteriormente, um sistema que pode ser adotado é baseado em um 4-3-2-1.
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Nesse modelo, um meio-campista ocupa o corredor, mas com função híbrida: participa da construção por dentro, aproxima-se do volante para formar superioridade numérica no setor e não atua fixo.
Com isso, o São Paulo pode criar um triângulo no lado da bola, facilitando a progressão e a saída, enquanto terá um jogador mais aberto à frente. Neste esquema, a posse de bola e o espaço entrelinhas é mais trabalho.
O que é possível esperar?
O treino desta sexta-feira (27) foi aberto para a imprensa no SuperCT. Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell foram utilizados em uma linha defensiva. Existe uma possibilidade que Wendell volte a conquistar mais espaço pelo lado esquerdo, inclusive.
Marcos Antônio e Danielzinho trabalharam como uma dupla no meio. No esquema no qual Roger pensa, um caminho seria os dois com funções mais soltas. Cauly atuaria aberto pelo lado direito em uma função híbrida, como se fosse de "fora para dentro".
No ataque, além de Ferreirinha na função citada, a ideia é ter Luciano como meia-atacante, mais ofensivo e mais presente na área.
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