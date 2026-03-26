Conselheiros do São Paulo farão representação para pedir expulsão de Casares do clube

Alguns conselheiros do São Paulo irão protocolar uma representação pedindo a exclusão de Julio Casares do clube. O argumento será embasado após a reprovação do balanço orçamentário, após votação que se encerrou nesta quinta-feira, dia 26 de março.

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O balanço foi reprovado após maioria do CD votar. Ele será publicado com a indicação de reprovação, o que compromete diretamente sua credibilidade. Além disso, o entendimento é que isso enfraqueceria o principal argumento de defesa de Julio Casares em relação à acusação de gestão temerária e abriria caminho para a apresentação de um pedido formal de expulsão do clube.

O processo seria parecido com o que acontece com Mara Casares e Douglas após as polêmicas envolvendo vendas ilegais de camarotes no Morumbis.

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A proposta seria formalizar uma representação com base nos cerca de R$ 7 milhões apontados no balanço e nas questões envolvendo o uso de cartão corporativo. O documento seria protocolado no Conselho Deliberativo e, na sequência, encaminhado para análise da Comissão de Ética.

A votação começou na última noite. Existia uma expectativa que fosse reprovado após serem constatados saques não justificados.

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Casares deixou a presidência do São Paulo no começo do ano (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress)

Entenda as polêmicas do Balanço

Um dos pontos abordados foi a ressalva no balanço relacionada a cerca de R$ 11 milhões em saques. De acordo com a auditoria, não foi possível rastrear a totalidade desses valores, o que motivou a observação no documento. Parte desse montante, estimada em aproximadamente R$ 7 milhões, sem a apresentação dos devidos comprovantes.

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Representantes do Conselho Fiscal apresentaram informações sobre auditorias realizadas em três cartões, vinculados a Julio Casares, Belmonte e Serginho. Segundo o relato, não foram encontradas irregularidades nos cartões de Belmonte e Serginho.