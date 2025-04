Ryan Francisco pode ganhar mais espaço no São Paulo; veja cenário

Ryan Francisco pode ganhar mais espaço no elenco do São Paulo. Com a lesão de Calleri, que deve tirar o argentino da temporada, o setor ofensivo do Tricolor está desfalcado.

continua após a publicidade

André Silva será a opção imediata para substituir Calleri, mas Ryan Francisco surge como o reserva imediato. E com isso, pode finalmente ganhar mais minutagem no profissional.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O jogador não está sendo relacionado para os confrontos do Sub-20 e treina todos os dias no CT da Barra Funda. Relacionado em todos os jogos recentes, tem entrado no radar de representantes da Europa.

continua após a publicidade

No jogo contra o Cruzeiro, no Morumbis, representantes de times franceses acompanharam o staff do jogador em um camarote, mas ainda não existem conversas quanto a negociações, segundo apurou o Lance!.

➡️Saiba quem é Lucca, joia promovida por Zubeldía para profissional do São Paulo

Ryan Francisco foi artilheiro da Copinha 2025. (Foto: Guilherme Veiga/Saopaulofc.net)

São Paulo terá mudanças no ataque

Com as lesões no São Paulo, que lida com peças-chaves no departamento médico, o time deve ter mudanças principalmente no setor ofensivo.

Para o clássico com o Santos, no domingo (20), a expectativa é que a dupla de ataque seja formada por Ferreirinha e André Silva.