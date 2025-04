Saiba quem é Lucca, joia promovida por Zubeldía para profissional do São Paulo

Luis Zubeldía promoveu o meia-atacante Lucca para o profissional do São Paulo na sexta-feira (18). Aos 17 anos, o jogador passará a treinar mais com os mais velhos, mas com a tendência que ainda siga sendo relacionado para alguns jogos do Sub-20, como acontece com companheiros de equipe.

A promoção tem a ver com a lesão de Calleri. O argentino passará por cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho na próxima semana e pode perder o restante da temporada. A ideia é ter mais opções no elenco pensando no setor defensivo.

Lucca chama atenção pela versatilidade nas pontas (Foto: Divulgação/ SPFC)

Quem é Lucca, joia da base do São Paulo?

Lucca tem 17 anos e atua como meia-atacante. Mesmo que agora esteja começando a treinar, de fato, com os profissionais, chegou a ser relacionado na estreia do Campeonato Paulista, quando o time principal estava em pré-temporada nos Estados Unidos. Na ocasião, não entrou em campo.

Cria de Cotia, Lucca esteve presente em algumas campanhas vitoriosas da base tricolor. Entre elas, foi campeão da Copa do Brasil 2024 e da Copinha 2025 pelo Sub-20.

Quanto as características, Lucca pode ser comparado a Ferreirinha. É um jogador que consegue atuar como ponta, gostando de jogar pelo lado esquerdo, mas com a versatilidade de atuar pelo lado direito do campo se necessário também.

O controle de bola e a velocidade de Lucca também chamam atenção. Na base, é visto como um jogador difícil de marcar.

Nesta temporada, com o técnico Allan Barcellos, são seis jogos disputados e um gol marcado. Ainda nesta semana, esteve em campo pelo Brasileiro Sub-20, no empate sem gols com o Botafogo.