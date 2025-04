Clássico sem Calleri: como o São Paulo se prepara para enfrentar o Santos

O São Paulo terá mais um desfalque importante para o clássico contra o Santos, que acontece neste domingo (20). Calleri sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e precisará passar por cirurgia. Com o departamento médico sobrecarregado, o Tricolor deve entrar em campo com mudanças na formação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Para substituir o argentino, algumas opções estão no radar. As principais são André Silva e Ryan Francisco. A tendência é que Zubeldía opte pela experiência e pelos números, o que coloca André Silva em vantagem. O atacante se tornou o líder em gols decisivos da equipe na temporada.

➡️São Paulo promove jogador do Sub-20 em reapresentação

No jogo contra o Botafogo, quando Calleri se lesionou, foi justamente André Silva quem entrou em seu lugar e marcou um dos gols no empate por 2 a 2. Ele também é o artilheiro do São Paulo em 2025, com seis gols marcados.

continua após a publicidade

Ryan Francisco, destaque da base e tratado como promessa, deve ser relacionado para o clássico, mas começando no banco como opção de reserva para a posição.

André Silva deve ser opção imediata para lugar de Calleri (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Provável escalação do São Paulo para clássico com o Santos

Pensando na escalação, o São Paulo deve ter André Silva e Ferreirinha como dupla de ataque. O time não teve nenhum retorno de lesionado para o clássico. Uma possível formação do Tricolor conta com Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ferreira e André Silva.