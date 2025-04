O São Paulo recebeu representantes de times franceses em jogo contra o Cruzeiro, que aconteceu no domingo (13), no Morumbis. A "ESPN" antecipou e o Lance! apurou que um desses franceses esteve no mesmo camarote que o empresário de Ryan Francisco.

O L! confirmou que não existe nenhum interesse ou proposta do gênero em cima da joia. Ao que tudo indica, seriam personalidades de equipes como PSG, Montpellier e Olympique. Ryan Francisco é visto como potencial e com peso de joia pelo Tricolor.

O jogador foi uma das grandes estrelas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistada pelo Tricolor neste ano. Ryan marcou dez gols e terminou como artilheiro isolado da competição. Nascido em 2006, tem uma multa rescisória que gira em torno dos R$ 374 milhões.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Ryan está sendo relacionado no profissional do São Paulo

Ryan Francisco chamou atenção do profissional do São Paulo. O jogador vem sendo relacionado nos últimos jogos, mas ainda com poucos minutos em campo. Neste ano, marcou contra a Portuguesa, pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

Contra o Cruzeiro, Ryan entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo, no lugar de Ferreirinha. A promessa tem contrato até a metade de 2028.