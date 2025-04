Ficha do jogo SP SAN 5ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, dia 20 de abril de 2025, às 16h (de Brasília) Local Morumbis Árbitro Wilton Pereira Sampaio Assistentes Neuza Ines Back e Alex Ang Ribeiro Var Carlos Eduardo Nunes Braga Onde assistir

São Paulo e Santos se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no estádio do Morumbis. O jogo vale pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O São Paulo chega pressionado. O time ainda não venceu nenhum jogo pelo Brasileirão, vindo de quatro empates. Zubeldía está sendo alvo de fortes críticas da torcida, mesmo que respaldado pela diretoria. O Tricolor chega com um problema no departamento médico. A equipe não conta com Calleri, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Oscar e Lucas Moura.

➡️Clique para assistir no Premiere

O Santos chega embalado por uma vitória por 2 a 0 contra o Atlético, mas com o interino César Sampaio no comando, após a demissão de Pedro Caixinha. O Peixe não terá Neymar para o clássico, que se lesionou no último jogo.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Botafogo e São Paulo pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SANTOS

5ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Domingo, 20 de abril, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo (para São Paulo, Alagoas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins) e Premiere

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back e Alex Ang Ribeiro

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ferreira e André Silva.

continua após a publicidade

SANTOS (Técnico: César Sampaio)

Gabriel Brazão; Léo Godoy (JP Chermont), Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser, Tiquinho Soares e Guilherme.