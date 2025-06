Lucca desafia fase instável do São Paulo e surge como esperança vinda de Cotia

Na noite fria que tomou conta do Morumbis nesta quinta-feira (12), Dia dos Namorados, uma estrela aqueceu um pouco o coração dos torcedores que encararam os 11 °C para acompanhar São Paulo e Vasco: Lucca.

O Tricolor foi derrotado por 3 a 1. A situação complicou, a torcida começa a cobrar, o clima - antes gelado -, esquentou a vaias e xingamentos dos torcedores. A solução, agora, pode estar dentro de casa.

Revelado em Cotia e com apenas 17 anos, o jovem atacante recebeu sua primeira oportunidade como titular no time profissional do Tricolor. Antes do apito inicial, como de costume, os titulares foram anunciados nos telões do estádio. Quando o nome de Lucca apareceu, aplausos mais intensos se destacaram em alguns setores.

Logo nos primeiros minutos de jogo, Lucca começou a chamar atenção. Bastaram dois para finalizar e levar perigo ao gol de Léo Jardim. Mesmo demonstrando certo nervosismo, talvez pela responsabilidade de assumir a titularidade entre os mais velhos pela primeira vez, mostrava-se bastante participativo. “Esse moleque é liso”, foi possível ouvir o comentário de um torcedor na arquibancada.

Lucca estreou em meio a pressão da torcida tricolor (Foto: Jota Erre/AGIF)

Mesmo após o São Paulo sair atrás no placar, a Cria de Cotia não se abalou. Seguia presente, participativo, e buscava suas oportunidades até o fim do primeiro tempo. Quando o Vasco marcou o segundo gol, Lucca teve de lidar com a pressão dos protestos da torcida direcionados ao elenco. E até mesmo as vaias antes do elenco descer para o vestiário, entendendo a fase instável e um desafio que teria pela frente.

Sem gol e entendendo o que é começar um jogo no Morumbis lotado, Lucca deixou o gramado na volta do intervalo, dando espaço para Dinenno, reforço que chegou ainda durante a semana.

Estreia de Dinenno

Se o assunto são estreias, os primeiros minutos de Dinenno podem ser citados, mesmo que Lucca ainda tenha um apelo que toque o coração dos torcedores, que é a origem em Cotia.

Com a entrada de Lucca, o sistema tático de Zubeldía sofreu alterações, e André Silva passou a atuar mais aberto, como ponta. Ainda assim, o São Paulo não conseguiu conter o ímpeto do Vasco, que ampliou com Vegetti no segundo tempo. Apesar de algumas tentativas em cruzamentos, o time tricolor se mostrava desorganizado em campo.

Sem conseguir mostrar muito, o Tricolor foi para a pausa de um mês com mais uma derrota no Brasileirão.