Ruan se despede do São Paulo nas redes sociais: ‘Minha vontade era continuar’

Ruan Tressoldi se despediu oficialmente do São Paulo nas redes sociais. No texto compartilhado nas redes sociais, o zagueiro deixou claro que queria ter ficado no clube e que "voltou a sorrir jogando bola", mas que tem "decisões que não estão nas suas mãos".

continua após a publicidade

O São Paulo não chegou a um acordo até a data prazo, e no dia 30 de junho, Ruan deixou o Tricolor. O defensor retornará ao Sassuolo, da Itália, clube com o qual tem vínculo.

O empréstimo de Ruan ia até o final de junho. A ideia do Tricolor, desde o começo, era buscar uma alternativa para renovar o contrato de empréstimo, por conta das condições financeiras. Os italianos preferiam negociar uma venda em definitivo. E como o Lance! apurou, isso nunca foi opção para o time paulista.

continua após a publicidade

Um complicador adicional foi a condição física do atleta. Ruan está lesionado e deverá passar por uma artroscopia no joelho direito. Sua última atuação aconteceu em 20 de maio, na vitória do São Paulo sobre o Náutico por 2 a 1, pela Copa do Brasil.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Lance! apurou que enquanto a situação não se resolvia, Ruan não estava se apresentando no CT da Barra Funda, nem mesmo para o tratamento da sua lesão.

continua após a publicidade

O elenco tricolor voltou a trabalhar de forma oficial no dia 26 de junho. Outros lesionados do elenco, como Lucas Moura e Oscar, já estava se apresentando dias antes.

Ruan se despediu nas redes sociais (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Veja o texto divulgado por Ruan nas redes sociais

Hoje me despeço do São Paulo. Aqui eu reencontrei a alegria de jogar futebol. Foram meses intensos, de muito trabalho, entrega e evolução. Voltei a sorrir dentro de campo — e isso não tem preço.

Minha vontade era continuar vestindo essa camisa, mas nem sempre as decisões estão nas nossas mãos. Mesmo assim, saio de cabeça erguida, com gratidão no coração e a certeza de que dei o meu melhor todos os dias.

Obrigado a todos que fizeram parte dessa jornada: companheiros, comissão, staff e todos que torceram por mim. Levo comigo o que construí aqui – com orgulho e aprendizado. Agora é hora de virar a página e encarar novos desafios. Seguimos em frente, firmes e confiantes.