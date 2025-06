O futuro do zagueiro Ruan no São Paulo está aberto. Com contrato de empréstimo válido até o dia 30 deste mês, o jogador ainda tem um agravante: precisará passar por uma artroscopia no joelho direito. O Tricolor, no entanto, trabalha junto ao Sassuolo-ITA, que é dono dos direitos econômicos do atleta, para prorrogar o vínculo por mais um ano.

A ideia do time italiano é vender Ruan nesta janela de transferências, mas ainda avalia a possiblidade de renovação. O jogador, por sua vez, sente dores no joelho, ficou fora dos últimos jogos do São Paulo, e aguarda a definição dos médicos do clube para saber os próximos passos. A informação do procedimento foi divulgada primeiramente pelo GE e confirmada pelo Lance!.

O prazo de recuperação do zagueiro também segue indefinido, já que para saber a gravidade da lesão Ruan precisará passar primeiramente pela artroscopia, que é um procedimento minimamente invasivo. Caso a lesão seja mais grave, Ruan pode ficar no Tricolor até se recuperar completamente e depois retornar ao Sassuolo, ou então o clube italiano poderá optar por acompanhar o processo de recuperação de perto.

A última partida que Ruan entrou em campo pelo São Paulo no dia 20 de maio, quando o time paulista venceu o Náutico por 2 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil, mas jogou pouco.

