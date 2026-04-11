Apesar da derrota por 2 a 0 do São Paulo diante do Vitória na tarde deste sábado (11), no Barradão, pela 11ª rodada do Brasileirão, o técnico Roger Machado não viu a partida do Tricolor como algo ruim. Pelo contrário. Para o treinador, seus comandados controlaram o adversário e "questões pontuais" fizeram com que o time paulista deixasse Salvador com uma derrota amarga.

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- O que falar de um jogo que a gente controlou o adversário, aí toma um gol de bola parada, depois em um contra-ataque, em um momento que eu abri o time, mesmo com um homem a menos (Lucas Ramon foi expulso), e a gente dominou o Vitória, não finalizamos tanto à meta porque eles concentraram até nove jogadores atrás da linha da bola, e naturalmente você sofre contra-ataque. Em um desses ocasionou um desequilíbrio que gerou o segundo gol - analisou Roger Machado na coletiva de imprensa.

- Mas novamente, a derrota não passou por uma má atuação, passou por questões pontuais, tanto defensivas quanto nossa incapacidade da criação das oportunidades e transformar em gols - continuou.

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Com o resultado negativo, o Tricolor permaneceu com 20 pontos no Brasileirão, cinco a menos que o líder Palmeiras e com a mesma pontuação do Fluminense, que neste momento assumiu a vice-liderança pelo saldo de gols, mas ainda entra em campo para enfrentar o Flamengo, neste domingo (12), no Rio de Janeiro.

Roger Machado quer tirar lições desse duelo na Bahia para ajustar o time e evitar que algo parecido aconteça. Segundo o técnico, o São Paulo precisa melhorar principalmente em dois aspectos: contra-ataque e disputa de bola aérea em fase defensiva para o próximo confronto.

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- São ensinamentos que têm que ficar. Algumas batalhas você ganha ou perde, mas tem que saber porque perdeu, entender que se você está bem na partida tem que ferir o adversário, sair na frente do placar, que a gente sabia que, pelo ambiente, isso ia nos dar mais campo, mais tranquilidade - finalizou.

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