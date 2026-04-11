O atacante Artur, que ganhou vaga entre os titulares da equipe de Roger Machado, neste sábado (11), na derrota do São Paulo para o Vitória, por 2 a 0, no Barradão, admitiu que o time deixou a desejar em Salvador. Segundo o jogador, o primeiro tempo do Tricolor foi ruim e, quando a equipe ficou com um homem a menos - Lucas Ramon foi expulso no início do segundo tempo -, tudo piorou.

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➡️ Com um a menos, São Paulo é derrotado pelo Vitória e perde a chance de colar na liderança

Apesar da derrota doída fora de casa nesta 11ª rodada do Brasileirão, que coloca a segunda posição do time na tabela de classificação em risco, é importante não só lamentar, mas também "virar a chavinha" para buscar a vitória nos próximos compromissos do São Paulo. O time tem duelo pela Sul-Americana na terça-feira (14) e no final de semana entra em campo novamente pelo Brasileirão.

- A gente lamenta. Acho que no primeiro tempo não soubemos aproveitar. O Vitória teve uma chance, numa bola mal batida. Controlamos o jogo, depois tivemos a expulsão. Mas não temos que lamentar - iniciou Artur, na saída de campo após a partida no Barradão.

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- Claro que futebol brasileiro é assim, temos já um jogo importante na terça-feira, dentro de casa. Buscar a vitória para a gente se reerguer. Não tem desculpa. Pecamos na finalização. Eu mesmo tive duas oportunidades e falhei. Acho que é lamentar agora e amanhã já virar a chavinha - completou o atacante.

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O Tricolor tem 20 pontos no Brasileirão, cinco a menos que o líder Palmeiras e com a mesma pontuação do Fluminense, que neste momento assumiu a vice-liderança pelo saldo de gols, mas ainda entra em campo para enfrentar o Flamengo, neste domingo (12), no Rio de Janeiro.

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