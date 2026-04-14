Gafe no Morumbis antes de São Paulo x O'Higgins viraliza: 'Até o led'

O pré-jogo de São Paulo x O'Higgins, desta terça-feira (14), no Morumbis, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana, foi marcado por uma gafe. Durente o anúncio da escalação do tricolor no estádio, um erro não passou despercebido.

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➡️ Veja gol de São Paulo x O'Higgins: Luciano abre o placar para o Tricolor

Ao anunciar o técnico Roger Machado, último nome da lista, o sistema exibiu o nome de Crespo nos painéis laterais, apesar de a imagem correta do atual técnico aparecer nos telões principais. A situação rapidamente repercutiu nas redes sociais. Ao mesmo tempo, parte do público presente reagiu com vaias ao nome do comandante tricolor. Veja abaixo:

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São Paulo x O'Higgins

Pressionado por resultados, Roger Machado vai a campo com força máxima. O Tricolor terá o retorno de peças importantes da equipe, como Luciano e Calleri.

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Titular absoluto da posição, Rafael estará no gol e completará a defesa com Lucas Ramon, Toloi e Alan Franco e Enzo. Marcos Antonio e Bobadilla são os nomes do meio de campo, enquanto Artur, Luccca e Luciano e Calleri fecham o ataque.

São Paulo estreou na Sul-Americana contra o Boston River, com vitória por 1 a 0, com gol de Damián Bobadilla. Porém, na partida mais recente, pelo Campeonato Brasileiro, foi derrotado pelo Vitória por 2 a 0 - o que aumentou uma parte da pressão em cima da equipe.

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Enquanto isso, o O'Higgins ocupa a oitava posição, a cinco pontos do líder. A equipe vem de uma derrota em casa por 2 a 0 para o Huachipato.

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