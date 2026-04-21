Roger Machado explica substituições no São Paulo contra o Juventude

Roger Machado explicou as substituições na vitória do São Paulo contra o Juventude, que geraram reação negativa da torcida presente no Morumbis nesta terça-feira (21). Alvo de protestos durante boa parte do confronto, o treinador foi xingado ao substituir Luciano por André Silva no segundo tempo.

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O técnico explicou a decisão e afirmou que a mudança teve como objetivo preservar a condição física de Luciano, autor do gol da vitória. Segundo ele, o estilo de jogo do atacante exige grande desgaste, o que motivou a substituição.

– Essa é uma resposta que não tenho. Gostaria de entender do torcedor o motivo de uma manifestação tão forte. Não começou agora com os resultados, já vinha de antes e aumentou. Saímos frustrados pelo placar mínimo e por não termos feito mais gols. O sentimento é de tristeza. Tenho a sensação de estar sendo mais julgado do que pelos resultados, considerando todo o contexto. Isso gera insegurança e afeta o rendimento. Ainda assim, confio na reversão. Nunca vivi algo assim, mas acredito na força do trabalho e que, em algum momento, isso vai passar - explicou.

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(Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Folhapress)

Roger Machado desabafa após críticas da torcida do São Paulo

Roger Machado abriu o jogo sobre o momento no qual tem passado com a torcida do São Paulo. Mesmo com a vitória contra o Juventude, por 1 a 0, Roger foi alvo de vaias e xingamentos no Morumbis. O técnico falou sobre futuro e sobre esta relação. De acordo com ele, mesmo com o resultado, está com um sentimento de tristeza em cima das reações.

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– É importante separar o ambiente interno da pressão externa. Internamente, o clima é muito saudável, todos estão comprometidos para que as coisas funcionem. Já externamente, a pressão sobre o treinador acaba impactando os jogadores. No jogo da Sul-Americana, além das orientações táticas, pedi calma ao elenco, pois estavam ansiosos, muito em função do ambiente criado fora. Isso é prejudicial para o trabalho e para o São Paulo. Tenho 33 anos de clube, já vivi momentos de pressão, alguns passaram, outros não. Sigo firme, confiante no trabalho e acreditando na recuperação - disse.

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