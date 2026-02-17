Um mês de Harry Massis: o que mudou no São Paulo sob a nova gestão

Nesta segunda-feira (16), completou-se um mês desde a primeira etapa do processo que poderia resultar no possível impeachment de Julio Casares, que posteriormente renunciou ao cargo. Desde então, Harry Massis assumiu a presidência do São Paulo e tem promovido mudanças.

Trocas de gestão e esvaziamento no departamento de futebol

Neste período, mudanças significativas ocorreram na diretoria de futebol. Desde a demissão de nomes como Márcio Carlomagno, então CEO, e Dedé, ex-diretor social, até a chegada de figuras como Rafinha, atualmente gerente de futebol e elo entre o elenco e a diretoria.

Na gestão de Harry Massis, as decisões do departamento de futebol passaram a ser concentradas entre o presidente e Rui Costa, que conduz os processos. Rui também tem atuado diretamente nas contratações e nos diálogos institucionais, funções que antes eram menos evidentes na antiga gestão. Nas apresentações de reforços, por exemplo, o diretor tem sido a principal voz do clube.

A vinda de Rafinha foi outra novidade. Antes atleta, Rafinha chega para ocupar um cargo que antes pertencia a Muricy Ramalho, que pediu demissão por problemas de saúde. Rafinha tem sido uma voz influente nos vestiários, além de participar também de conversas com os outros dirigentes.

Mudanças também passaram pelo departamento de comunicação, agora com Felipe Espindola - que foi assessor por mais de 20 anos -, assumindo a diretoria.

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Invencibilidade

A calmaria política após uma sequência de polêmicas teve reflexo direto dentro de campo. Se no início do ano havia debates sobre a possibilidade de um rebaixamento inédito no estadual, agora o São Paulo volta suas atenções para a decisão do fim de semana contra o Red Bull Bragantino.

A equipe soma seis partidas de invencibilidade, a maior sequência desde agosto de 2025. No Campeonato Brasileiro Série A, o time também segue invicto e ocupa atualmente a segunda colocação, com sete pontos conquistados.

Medidas de compliance

Algumas medidas de compliance passaram a ser tratadas com mais rigor. O Lance! apurou que as áreas responsáveis por esses processos têm sido mais ouvidas pela diretoria.

Para evitar possíveis conflitos de interesse, Harry Massis chegou a afastar a própria filha do cargo que ocupava na base feminina do clube.

Próximos passos

O Lance! ouviu que Massis não deseja se lançar como candidato político neste ano, mas está trabalhando para reestruturar alguns pontos. Uma das principais medidas será o lado financeiro. Um dos planos é resolver atrasos e pendências financeiras que o time atravessa.

O planejamento atual envolve um parcelamento de dez parcelas, além de evitar que existam novos atrasos. A reportagem do L! apurou que os atrasos não dizem respeito aos salários, mas sim a direitos de imagem. Antes, era tratado como "normal" atrasar até um mês.

Diante desse cenário, Massis deve iniciar um processo e um planejamento de reorganização financeira. O balanço orçamentário da temporada 2025 ainda não foi divulgado, mas há a informação de que a dívida do clube segue acima dos R$ 900 milhões. Internamente, também há o entendimento de que as contas se agravaram entre 2023 e 2024, principalmente.