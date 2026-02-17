Pivôs de escândalos dos camarotes passarão por audiência no São Paulo

Douglas Schwartzmann e Mara Casares, envolvidos em escândalos sobre vendas ilegais de ingressos de camarotes no Morumbis, passarão por audiências com a Comissão de Ética.

Os dois estão afastados dos respectivos cargos. Douglas era diretor adjunto na base, enquanto Mara - ex de Julio Casares -, atuava como diretora feminina de cultura e eventos. Os dois serão ouvidos no dia 23 de fevereiro.

A partir de agora, o processo prevê que o comitê colha os depoimentos de Douglas e Mara antes de consolidar um posicionamento. A partir daí, o caso pode ser arquivado ou passível de punição. Caso haja indicação de punição, a decisão ainda será submetida ao Conselho Deliberativo. Caberá aos conselheiros votar pela aprovação ou rejeição da medida sugerida. O quórum exigido varia conforme a penalidade.

Antônio Maria Patiño, José Edgard Galvão, Luiz Augusto Braga, Marcelo Felipe Neli e Milton José Neves Júnior são os membros do conselho que participarão do processo.

Douglas Schwartzmann coordenava as categorias de base em Cotia (Foto: Arquivo Lance!)

Relembre o caso envolvendo a venda ilegal de camarotes no Morumbis

A investigação foi aberta pela polícia no ano passado após Douglas Schwartzmann, dirigente da base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares, serem apontados como integrantes de um esquema de comercialização clandestina de camarote do Morumbis. O site GE revelou o caso, divulgando áudios em que os envolvidos discutiam a comercialização irregular do camarote.

O caso repercutiu internamente no São Paulo e foi um dos motivos que resultaram na abertura do processo de impeachment de Julio Casares. O presidente tricolor está no momento afastado do cargo, após uma votação no Conselho do clube. Agora, uma Assembleia Geral com sócios do clube decidirá o futuro de Casares. No momento, Harry Massis é o presidente em exercício.



Casares é investigado também pela Polícia Civil pelo recebimento de R$ 1,5 milhão do São Paulo, em depósitos fracionados diretamente em sua conta bancária. Ainda há outra investigação em curso sobre a realização de 35 saques nas contas do clube no total de R$ 11 milhões. As retiradas foram realizadas entre 2021 e 2025.