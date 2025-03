Retorno de Luiz Gustavo pode alterar sistema tático do São Paulo

O São Paulo pode sofrer com algumas mudanças táticas agora que Luiz Gustavo está recuperado de uma fratura no dedo do pé. O jogador se lesionou ainda na pré-temporada e não estreou oficialmente em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Com a lesão de Pablo Maia, que precisou passar por cirurgia, Zubeldía teve dificuldades nas partidas decisivas do Campeonato Paulista, já que o único atleta com características parecidas era justamente Luiz Gustavo.

O treinador começou a testar alguns sistemas. Inclusive, tanto improvisando o quarteto com Oscar, Luciano, Lucas e Calleri quanto usando três zagueiros. Contra o Palmeiras na semifinal, chegou a mesclar os dois sistemas, mas usando Oscar mais recuado.

continua após a publicidade

Agora, com o retorno de Luiz Gustavo, a dupla de meio-campo com Alisson pode voltar a ser realidade, o que impactaria outras posições.

➡️Arboleda pode sair do São Paulo? Entenda situação do zagueiro

Se Zubeldía optar por manter os três zagueiros, esquema que funcionou em momentos decisivos da temporada, o ataque pode ser formado por Oscar e Calleri, e assim, há o risco de Luciano voltar para o banco de reservas em alguns momentos. Além disso, há incerteza sobre a participação de Lucas Moura na fase inicial do Brasileirão, já que o meia sofreu um trauma no joelho e segue em tratamento.

O que parece certo é que o "quarteto mágico" dificilmente será utilizado novamente com a mesma frequência do início da temporada, especialmente como aconteceu no jogo contra o Palmeiras.

continua após a publicidade

Luiz Gustavo tem a confiança de Zubeldía (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

São Paulo pode testar esquema novo em jogo-treino

Zubeldía pode ter um panoraman mais claro do São Paulo no jogo-treino que acontecerá no sábado, dia 22 de março. O time fará uma atividade contra o São Bernardo visando "aquecer" para a estreia do Campeonato Brasileiro, que acontece no dia 29 contra o Sport.