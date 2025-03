Arboleda pode sair do São Paulo? Entenda situação do zagueiro

Arboleda deve permanecer no São Paulo, pelo menos por enquanto. O Lance! buscou informações para entender se realmente teria existido um interesse por parte do Grêmio ou algum tipo de proposta, conforme começou a circular.

Segundo a reportagem apurou, o interesse por parte do Grêmio existiu nessa janela, mas no passado. O jogador ainda seguiria no radar, mas as negociações nunca avançaram, e com isso, as conversas esfriaram.

Do lado do Arboleda, o zagueiro deve permanecer no São Paulo e não existiria nenhum comunicado por parte do equatoriano pensando em deixar a equipe. Existiram alguns boatos que o defensor teria "pedido para sair", mas segundo o Lance! investigou, isso não seria verdade e nem chegou ao lado tricolor.

(Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Arboleda é peça importante no São Paulo

Arboleda tem contrato com o Tricolor até 2027 e é o jogador com mais tempo de equipe. No elenco, é titular na zaga e tem sido consistente há algumas temporadas. Por esse mesmo motivo, o São Paulo não pensa em negociar o jogador. O zagueiro é visto como uma das peças essenciais no elenco tricolor.

Inclusive, o São Paulo renovou o contrato com Arboleda em abril de 2024. O antigo vínculo era válido até o final do último ano.

Arboleda chegou ao Tricolor em 2017. Nesse período de tempo, conquistou o Paulistão de 2021, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei de 2024. Dentro do plantel, é visto como referência.