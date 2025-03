São Paulo: Oscar supera Vini Jr. em ranking mundial

Oscar, que retornou ao São Paulo nesse ano, ultrapassou Vinicius Junior e outras estrelas do futebol em alguns rankings referentes à atuação de brasileiros no futebol mundial. Os levantamentos foram feitos pela plataforma "Sofascore".

Oscar foi o segundo colocado em um levantamento feito sobre participações em gols de jogadores brasileiros que atuam nas principais ligas do mundo.

Com 48 participações, está atrás somente de Raphinha, do Barcelona, com 52. Essa amostragem leva em consideração os últimos 12 meses - ou seja, engloba tanto os números de Oscar pelo Shanghai Port quanto pelo São Paulo.

Com o número, Oscar está na frente de personalidades como Vini Jr. (38 participações) e até mesmo outros jogadores que atuam em times brasileiros, como Yuri Alberto (39 participações) e Hulk (33 participações).

Além disso, Oscar lidera o ranking em assistências levando em consideração esses mesmos parâmetros. Nos últimos doze meses, foram 30 assistências. Isso o coloca à frente de jogadores como Raphinha e Wendel.

Existe também um ranking de chances criadas. Nesse, Oscar é o segundo colocado, com 36, mais uma vez atrás somente de Raphinha, com 42 pelo Barcelona. Nessa abordagem, aparece também à frente de nomes como Vini Jr. (29) e Raphael Veiga (21).

Após 12 anos longe do futebol brasileiro, Oscar retornou ao São Paulo neste ano. Antes disso, atuou por oito temporadas no Shanghai Port, onde foi destaque no futebol chinês.

Oscar voltou para o São Paulo nesse ano (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Veja os rankings completos

Participações em gols - Brasileiros dos principais times

Raphinha (Barcelona) - 52 participações em 52 jogos Oscar (Shanghai Port e São Paulo) - 48 participações em 50 jogos Bissoli (Avaí) - 47 participações em 52 jogos Anderson Lopes (Yokohama F. Marinos) - 41 participações em 50 jogos Gabriel Pec (Vasco da Gama) - 39 participações em 44 jogos Yuri Alberto (Corinthians) - 39 participações em 62 jogos Vinícius Júnior (Real Madrid) - 38 participações em 51 jogos Evander (Portland Timbers) - 37 participações em 38 jogos Malcom (Al-Hilal) - 35 participações em 48 jogos Hulk (Atlético Mineiro) - 33 participações em 48 jogos

Assistências

Oscar (Shanghai Port e São Paulo) - 30 assistências em 50 jogos Evander (Portland Timbers) - 20 assistências em 38 jogos Raphinha (Barcelona) - 20 assistências em 52 jogos Gabriel Pec (Vasco da Gama) - 16 assistências em 44 jogos Malcom (Al-Hilal) - 16 assistências em 48 jogos Anderson Oliveira (Suwon) - 15 assistências em 39 jogos Guilherme Bala (Al-Ahli) - 15 assistências em 45 jogos Gustavo Scarpa (Nottingham Forest/Atlético-MG) - 15 assistências em 68 jogos Wendel (Zenit) - 14 assistências em 50 jogos Igor Paixão (Feyenoord) - 14 assistências em 40 jogos

Grandes chances criadas