Luis Zubeldía está mantido como treinador do São Paulo. O diretor de futebol Carlos Belmonte assegurou o cargo do técnico - pelo menos até o clássico contra o Santos, que acontece no domingo, dia 20 de abril.

O dirigente confirmou a informação em entrevista à ESPN. O Lance! apurou que, de fato, o posto de Zubeldía segue mantido, mesmo com uma exigência maior por resultados. O Tricolor só ganhou um jogo desde a semifinal do Campeonato Paulista, e ainda não venceu no Campeonato Brasileiro.

– Posso garantir que no próximo domingo a gente joga contra o Santos, aqui o Morumbis, e junto conosco desce do ônibus Luís Zubeldía – disse Belmonte à ESPN antes do jogo contra o Cruzeiro, no domingo (13).

Quanto aos jogadores, também existe o entendimento que o time precisaria buscar melhores resultados. Após o empate com a Raposa, Ferreirinha - autor do gol são-paulino no empate por 1 a 1 -, lamentou a sequência do Tricolor.

- Fico feliz pelo meu momento, mas triste pelo momento coletivo. Eu acho que nesse jogo e o último, saímos com gosto de derrota, porque a saímos na frente do placar e, nas duas vezes, cedemos o empate. Se nesses dois jogos, a gente tivesse saído atrás do placar e buscado o empate, o sentimento seria diferente - explicou Ferreirinha.

Zubeldía está sendo alvo de críticas da torcida (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo tem jogos importantes pela frente

Na quarta-feira (16), enfrenta o Botafogo no Nilton Santos. No final de semana, joga clássico contra o Santos, no Morumbis.

O time sofre com o departamento médico e baixas importantes na equipe - quase todos titulares.

Lucas e Pablo Maia realizaram atividades no CT da Barra Funda durante a semana e devem estar à disposição da comissão técnica de Zubeldía nos próximos jogos. O capitão trata um trauma no joelho, enquanto o meia se recupera de uma cirurgia no tornozelo.

Oscar e Arboleda, por outro lado, continuam sem ir ao gramado. Luiz Gustavo sofreu um quadro de tromboembolismo pulmonar e não tem previsão de retorno também.