Desempenho do São Paulo pós-Paulistão acende alerta

O São Paulo foi eliminado no Campeonato Paulista pelo Palmeiras há pouco mais de um mês. O time voltou a jogar no dia 29 de março, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Sport. Desde então, enfrentou confrontos pela Libertadores e pela competição nacional, mas alguns números chamam atenção.

Foram cinco jogos neste período, com somente uma vitória - contra o Talleres, pela Copa Libertadores -, e quatro empates. Segundo dados do Sofascore, contando com o jogo contra o Palmeiras, o São Paulo apresentou somente 38,9% de aproveitamento. Foram quatro gols marcados e quatro sofridos, mas com oito grandes chances criadas. No Brasileirão, o Tricolor ainda não venceu nenhum jogo.

Existe outro ponto que liga um segundo alerta: o São Paulo não vence no Morumbis há um mês. A vitória mais recente aconteceu contra o Novorizontino, no dia 3 de março, pelas quartas de final do Paulista.

Falta ofensividade?

Os dados do Sofascore mostraram que desde a semifinal do Campeonato Paulista, o São Paulo criou oito grandes chances, mas cedeu sete delas. Nas três rodadas do Brasileiro disputadas até então, o Tricolor só marcou na terceira, neste domingo (13), contra o Cruzeiro. Na coletiva de imprensa após o jogo contra a Raposa, Maxi Cuberas trouxe o assunto à tona e explicou o que acontece com o time.

- Fomos contundentes e, ao mesmo tempo, em outras jogadas faltou aquele último passe, aquela conexão final. Ainda assim, conseguimos marcar nos últimos dois ou três jogos. Por isso fica essa sensação amarga de não conseguir somar três pontos, de não ter vencido essas partidas, porque acredito que a equipe fez os gols e teve outras chances para ficar mais tranquila no placar. É essa a sensação que todos nós temos: de frustração - disse o treinador.

Falando na ofensividade e no elenco, o São Paulo lida com um problema maior. O time sofre com o departamento médico e baixas importantes na equipe - quase todos titulares.

Lucas e Pablo Maia realizaram atividades no CT da Barra Funda durante a semana e devem estar à disposição da comissão técnica de Zubeldía nos próximos jogos. O capitão trata um trauma no joelho, enquanto o meia se recupera de uma cirurgia no tornozelo.

Oscar e Arboleda, por outro lado, continuam sem ir ao gramado. Luiz Gustavo sofreu um quadro de tromboembolismo pulmonar e não tem previsão de retorno também.

(Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Próximos jogos do São Paulo

O São Paulo tem uma semana complicada. Na quarta-feira (16), enfrenta o Botafogo no Nilton Santos. No final de semana, joga clássico contra o Santos, no Morumbis.