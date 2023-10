Quais clubes têm os ingressos mais baratos no Brasileirão? E os mais caros? Veja ranking

Ingressos mais baratos custam, em média, R$ 72



No recorte feito pela Pluri, os clubes da Série A do Brasileirão cobram, em média, R$ 72,05 pela entrada mais barata dos jogos. O valor é quase o dobro do preço mínimo cobrado em média na Série B (R$ 39,50).



Atlético-MG, Athletico-PR e Coritiba são os clubes que cobram mais caro nos "ingressos populares". Os torcedores desses três clubes que não têm acesso à meia-entrada ou planos de sócio-torcedor devem pagar no mínimo R$ 200 para assistir a um jogo no estádio.



