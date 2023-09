Como Marcos Paulo ainda está vinculado ao Tricolor, o clube tem que dar todo o suporte necessário para a recuperação do jogador. Por este motivo, só poderia ser 'devolvido' ao Atlético de Madrid se estiver em boas condições. Entretanto, caso seja do interesse da equipe espanhola, as partes podem solicitar a rescisão antecipada do empréstimo, para recuperação do atleta pelo clube cedente. Vale destacar que tudo é uma questão de acordo entre as partes, a não ser que o contrato estabeleça como os clubes devem agir em casos como este.