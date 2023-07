O lateral-direito Rafinha foi o único jogador do São Paulo a parar para falar com os jornalistas após a derrota por 2 a 1 para o Corinthians, nesta terça-feira (25), em Itaquera, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Como não poderia deixar de ser, o jogador foi perguntado sobre a polêmica viagem à Alemanha que fez no final de semana para ser homenageado pelo Bayer de Munique, desfalcando o clube na derrota para o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. E defendeu sua postura. Confira: