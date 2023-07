No que depender do quesito confiança, o São Paulo entrará em campo no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, dia 16 de agosto, no Morumbi, em vantagem em relação ao rival Corinthians. Pelo menos é o que garante o técnico Dorival Júnior, que após a derrota por 2 a 1 na noite desta terça-feira (25), garantiu que seu grupo 'dará a vida' em campo para reverter o revés.