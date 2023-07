CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> PRIMEIRO TEMPO. Aconteceu?



> CALLERI FORA. O atacante sentiu um desconforto ainda no primeiro tempo e foi substituído. Centroavante preocupa para a sequência são-paulina na temporada.



> NOITE DE REI... nato Augusto. O meia fez valer a diferença que se espera dele. Marcou dois gols e foi o dono da vitória corintiana na Neo Química Arena



> LEI DO EX GARANTE JOGO DE VOLTA. Quando o Corinthians vencia por 1 a 0, o São Paulo não sentiu o gol e, poucos minutos depois, buscou o empate. E quem marcou? Luciano, ex-atleta do Timão. A lei do ex garantiu a emoção para o jogo de volta, daqui a três semanas, já que a vantagem corintiana é mínima e tudo está em aberto para o confronto no Morumbi.



> !QUE COISA FEIA! Na comemoração do gol marcado por Luciano, torcedores do Corinthians atiraram objetos no gramado, entre eles um tênis. Um gândula, inclusive, tentou agredir o atacante são-paulino. Houve, também, desentendimento entre os jogadores das duas equipes.