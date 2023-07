Luciano bateu de pé esquerdo da entrada da área e contou com um pouco de sorte para empatar a partida para o São Paulo, aos 09 minutos do segundo tempo, na Neo Química Arena. Na comemoração, o atacante foi até a linha de fundo, próximo aos torcedores do Corinthians, e gerou um caos nas arquibancadas. A provocação do atleta tricolor foi além do estádio e também atingiu alvinegros nas redes sociais - que reagiram.