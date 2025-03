Comentarista aponta erro e critica Zubeldía em empate do São Paulo: ‘Loucura’

O São Paulo estreou no Campeonato Brasileiro com empate com o Sport, no MorumBIS, neste sábado (29). O Tricolor teve chance de sair vencedor, mas Calleri desperdiçou um pênalti logo aos dois minutos do primeiro tempo. Nas redes sociais, o comentarista João Pedro Sgarbi, da Band, criticou a escalação de Luis Zubeldía para o jogo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Deixei claro no final do ano passado: gostaria de ver o Zubeldia tendo uma pré-temporada e com tempo de analisar a base antes de criticar com mais “força”. Hoje, indo pro 4° mês do ano, fica impossível defender as decisões! Sem Lucas e Oscar, tendo o Alves no banco, ele preferiu entrar com três volantes. Se complicou sozinho, era só fazer o óbvio. O time não jogou absolutamente nada depois de 20 dias de treino. Loucura! - escreveu Sgarbi.

O que vem por aí para São Paulo e Sport?

O São Paulo volta a jogar na quarta-feira, dia 2 de abril, contra o Talleres. O jogo é válido pela primeira rodada da Copa Libertadores e acontece na Argentina. Enquanto isso, o Sport joga no mesmo dia, contra o Retrô, pela final do Campeonato Pernambucano.