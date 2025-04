São Paulo: Rafael lidera ranking no Brasileirão

O goleiro Rafael lidera o ranking de gols evitados no Campeonato Brasileiro. O jogador tem sido um dos destaques do São Paulo, mesmo com a pressão e a fase recente que o time enfrenta.

Ainda sem vencer na competição até o momento, Rafael tem uma média de 2.64 gols evitados por partida, com 82% das finalizações defendidas nestas quatro primeiras rodadas. Os dados são do Sofascore. Rafael está à frente até mesmo de rivais, como Weverton, do Palmeiras, que ocupa a terceira posição.

Veja o ranking completo

1️⃣Rafael (2,64)

2️⃣ Lucas Arcanjo/Vitória (2,48)

3️⃣ Weverton/Palmeiras (1,17)

4️⃣ Tiago Volpi/Grêmio (1,13)

5️⃣ Caíque França/Sport (0,88)

Rafael tem sido destaque do São Paulo (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Rafael tem Zetti como inspiração no São Paulo

Rafael renovou seu contrato com o São Paulo há algumas semanas. O vínculo do goleiro é válido até 31 de dezembro de 2027. Os números em campo demonstram algo que o goleiro tem como premissa: tratar o Tricolor como o "projeto da sua vida", algo que é ressaltado nas suas palavras com frequência.

O antigo vínculo do defensor iria até o final de 2025. Titular e uma das peças principais do elenco, o novo acordo ainda tem uma cláusula que corresponde a uma possível prorrogração para mais uma temporada, caso cumpra algumas metas. Se forem batidas, fica no São Paulo até seus 39 anos, igualando o período de clube de um de seus grandes ídolos, Zetti.