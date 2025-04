Ferreira engata melhor fase pelo São Paulo e dá ‘nova cara’ ao ataque tricolor

Autor de um gol e uma assistência no empate do São Paulo por 2 a 2 contra o Botafogo na última quarta-feira (16), o atacante Ferreira tem se firmado como um dos principais nomes do ataque tricolor e dá uma “nova cara” ao ataque da e equipe de Luiz Zubeldía.

Isso porque o jogador teve um crescimento individual considerável em um momento complicado para o time, que não contou com Lucas Moura e Oscar, principais peças do setor ofensivo, no período mais recente, ambos lesionados, e viu Calleri e Luciano, maiores marcadores da temporada passada, pouco inspirados para balançar as redes.

A alternativa com Ferreira pelo lado esquerdo do campo trouxe um pouco mais de estabilidade para o treinador argentino ajustar as peças no ataque e encontrar soluções sem nenhum dos nomes do “quarteto mágico” projetado para a temporada 2025. O atleta chegou ao seu quarto gol no ano, seu melhor começo de temporada pelo Tricolor. Além disso, tem um passe para gol até aqui. No total, soma 12 gols e três assistências com a camisa do time paulista.

Essa ainda não é a melhor temporada em números do atleta. Em 2021, Ferreira fez 14 gols e 13 assistências pelo Grêmio, time o ajudou a ser projetado no cenário nacional. Mas o ritmo acelerado que o atacante vem imprimindo dentro de campo passa a impressão que a sequência da temporada será positiva para ele, tornando-a uma das melhores de sua carreira.

Ferreira comemora seu gol com o São Paulo durante partida contra o Alianza Lima na Libertadores 2025. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Gols decisivos

O impacto de Ferreira não foi só no Brasileirão. Na Libertadores, o camisa 11 também decidiu e ajudou o São Paulo a pontuar. Diante do Allianza Lima, em casa, fez dois gols. Voltando ao nacional, marcou um contra o Cruzeiro.

O atacante não viveu até aqui um ano 100% afirmativo como titular. Fez bons jogos na pré-temporada nos EUA, mas viu o quarteto ofensivo encaixar bem e ser a opção de Zubeldía na maioria dos jogos como titular. Entretanto, o camisa 11 destaca a importância de se manter com o preparo físico e mental em dia para dar conta do recado nos momentos que for acionado pelo técnico argentino.

- Feliz com meu desempenho, de poder ajudar com gols. Eu trabalhei muito para esse momento e tenho de seguir com essa mentalidade. Cada jogo tem sua história e todos nós temos de estar preparados para ajudar. O torcedor pode ter certeza que nunca faltará entrega - ressaltou Ferreira.

O jogador deve ganhar a companhia dos nomes de peso de Lucas e Oscar em breve, que estão em processo de recuperação de suas lesões. Por outro lado, perdeu Calleri, que teve lesão grave de LCA no joelho esquerdo confirmada pelo clube e passará por cirurgia.

No fim de semana, o Tricolor encara o Peixe no MorumBis e quer voltar a vencer. O time vive uma fase de jejum de derrotas, são seis jogos seguidos sem perder, mas com apenas uma vitória conquistada, diante do Talleres pela Libertadores, fora de casa. Ferreirinha ressaltou a importância de pontuar e ter uma boa atuação contra o Santos no fim de semana.

- Temos um clássico agora no MorumBis, diante da nossa torcida. Tenho certeza que vão comparecer e jogar com a gente. Queremos essa primeira vitória no Brasileirão. Agora é trabalhar e estar 100% no domingo - completou.